2020-02-21T20:46:20+03:00
Общество

Какие улицы Кирова очистят от снега 21 - 23 февраля

Дорожная техника будет работать на 22 участках
Юлия Ситникова
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Оставленные на время уборки машины будут эвакуированы.Оставленные на время уборки машины будут эвакуированы.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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В управлении дорожной и парковой инфраструктуры Кирова утвержден график вывоза снега на ближайшие трое суток.

- 21 февраля, подрядные организации вывезут снег с улиц:

Красный Химик, Красной Звезды, Волкова, Ивана Попова (от ул. Воровского до ул. Щорса), Слободской, Казанской (от ул. Профсоюзной до ул. Орловской), Советской (от ул. Казанской до ул. Ленина), Московской (от набережной Грина до ул. Казанской).

- 22 февраля спецтехника выйдет на очистку:

Октябрьского проспекта (от ул. Дзержинского до площади «Авитек»), ул. Проезжей (от дома № 19 до дома № 1), ул. Деловой (от дома № 1 на ул. Проезжей до перекрестка с ул. Вятской), ул. Левитана (от ул. Ивана Попова до ул. Грибоедова), ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса), ул. Производственной (от ул. Солнечной до ул. Щорса), ул. Мельничной (от ул. Комсомольской до ул. Тимирязева).

- 23 февраля работы по вывозу снега планируется провести:

на ул. Вятской (от перекрестка с ул. Проезжей до ул. Богородской), ул. Богородской (от пересечения с ул. Проезжей до дома № 70 по ул. Богородской), ул. Короленко (от ул. Щорса до ул. Левитана). Также в ближайшие сутки от снега освободят путепровод по улице Воровского, Октябрьскому проспекту (от ул. Дзержинского до ул. Карла Маркса), Театральную площадь.

Уборка улиц происходит преимущественно в ночное время - с 22.00 до 7.00.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры просят автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог, учитывать выставленные предупреждающие и ограничительные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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