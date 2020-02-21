На Карла Маркса сбили 9-летнюю девочку

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:39:07+03:00

Даже на регулируемом переходе стоит убедиться, что водитель остановился. Фото: vk.com/gibdd43

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20 февраля, около пяти часов вечера, на улице Карла Маркса, напротив дома № 45, водитель автомобиля «Лада-Калина» на регулируемом перекрестке сбил ребенка.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 9-летняя девочка получила травмы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых десять человек получили травмы. В их числе трое несовершеннолетних.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU