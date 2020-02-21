Управляющие компании начали чистить опасные крыши от снега и наледи

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:29:43+03:00

Активные действия начались только после многочисленных жалоб в соцсетях

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В последние дни кировские соцсети заполнили сообщения от возмущенных горожан. Люди жалуются на неочищенные крыши. Из-за наступившей оттепели снег на кровлях домов представляет серьезную опасность для прохожих. Как сообщает администрация города, сегодня, 21 февраля, некоторые УК отчитались о проделанной работе.

- Дома № 13, 17, 19 по улице Свердлова обслуживает компания «АКОР», - сказал руководитель территориального управления по Октябрьскому району Юрий Кислицын. - С помощью автовышки сотрудники очистили все кровли, по которым поступали жалобы.

Управляющая компания, обслуживающая дом, очистила крышу от снега. Фото: admkirov.ru

Очищена крыша дома № 28 по улице Пролетарской. Кроме того, управляющие компании продолжают работы по другим адресам. В мэрии напомнили, что о состоянии кровель жители могут сообщить в Единую диспетчерскую службу города по телефону 48-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU