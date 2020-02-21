2020-02-21T20:13:05+03:00
Общество

Верните деньги дольщикам

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства строительной компании
Юлия Ситникова
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Проблемы обманутых дольщиков решают и правоохранительные органы, и региональные власти.Проблемы обманутых дольщиков решают и правоохранительные органы, и региональные власти.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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Полиция Кировской области возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

С конца 2015 по 2017 год строительная фирма заключала договоры о долевом участии граждан в строительстве. Она получила от участников около 360 миллионов рублей, но к назначенной дате в декабре 2016 года дом не был сдан.

Сроки строительства неоднократно продлевались. С октября 2018 года работы на объекте не ведутся. Степень готовности дома - 58 процентов. При этом фактические затраты на строительство 16-этажного здания составили менее 240 миллионов рублей. Полицейские установили, что около 120 миллионов рублей руководство строительной компании потратило на цели, не связанные со строительством дома.

Сейчас проводятся обыски на объектах, принадлежащих строительной организации. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Полицейские просят граждан, пострадавших при строительстве дома по адресу: город Киров, улица Современная, 13, обращаться в полицию по телефонам 589-530, 566-020 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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