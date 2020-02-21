«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам»: на Московской прорвало трубу

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:02:04+03:00

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Днем 21 февраля на улице Московской в районе домов № 140-148 прорвало трубопровод холодной воды. Очевидцы рассказали, что поток грязно-оранжевого цвета хлынул на тротуары и проезжую часть улицы. Информация об этом появилась в группе «Злой Кировчанин».

МУП «Водоканал» сообщает, что аварийная бригада находится на месте неполадки и устраняет причину прорыва. После этого рабочие приступят к восстановлению трубопровода. В комментариях к публикации в соцсети представители предприятия отчитались об устранении прорыва без отключения домов от холодной воды.

МУП «Водоканал»: прорыв удалось устранить без отключения домов от воды. Фото: vk.com/vdkanal43

ИСТОЧНИК KP.RU