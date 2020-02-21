2020-02-21T13:08:09+03:00
Происшествия

В Кирове пассажир попал под колеса троллейбуса

Мужчина получил серьезные травмы
Александр МАКАРОВ
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Троллейбус переехал пассажира на улице Щорса. Фото: vk.com/gibdd43Троллейбус переехал пассажира на улице Щорса. Фото: vk.com/gibdd43
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Днем, 20 февраля, водитель троллейбуса №7 переехал пассажира, который вышел из салона «рогатого» на дорогу. Происшествие случилось на остановке по улице Щорса, напротив дома №25. Как сообщает ГИБДД Кировской области, 43-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

Всего за последние сутки в Кировской области зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадало десять человек, среди них трое детей. Так, на улице Пугачева сбили двух пешеходов. 61-летняя женщина и 8-летняя девочка переходили дорогу в неположенном месте и попали под колеса «Газели». Они получили травмы, но госпитализация не потребовалась.

На улице Пугачева «Газель» сбила двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

На улице Пугачева «Газель» сбила двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция просит пешеходов переходить дорогу в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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