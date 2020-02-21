2020-02-21T11:54:52+03:00
Происшествия

В Каринторфе третий раз обокрали музей железной дороги

В этом обвиняют местных жителей
Александр МАКАРОВ
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Местные жители воруют необходимые для работы узкоколейки запчасти. Фото: vk.com/railwaymuseumМестные жители воруют необходимые для работы узкоколейки запчасти. Фото: vk.com/railwaymuseum
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Сотрудники музея железной дороги на страничке в соцсети поделились своей проблемой. По их словам украден радиатор тепловоза, стоимость которого оценивается в 12 тысяч рублей и кое-что еще, необходимое для работы узкоколейки. Это третья по счету кража за последние девять месяцев.

- Металлобазы с радостью принимают такой лом, несмотря на очевидность происхождения, - сетуют сотрудники. - Ради жажды наживы они покрывают преступников. Для полиции и воров украденное - металлолом. А для нас это ценные запчасти, которые необходимо найти и потратить деньги на доставку.

В прошлый раз местные «джентльмены удачи» украли около четырехсот килограмм металла. Их поймали с поличным и по краже ведется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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