2020-02-21T11:49:37+03:00
Общество

Депутаты Кировской области поддержали федеральный законопроект

Совет Законодательного Собрания единогласно одобрили проект закона о внесении поправок в Конституцию
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Срок рассмотрения поправок в Конституцию продлен до 2 марта.Срок рассмотрения поправок в Конституцию продлен до 2 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На Совете Законодательного Собрания Кировской области был рассмотрен проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

По итогам обсуждения члены Совета единогласно поддержали принятие федерального законопроекта.

В настоящее время законопроект о поправке к Конституции находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. В первом чтении проект закона депутаты поддержали также единогласно.

Сейчас нижняя палата российского парламента готовит важнейший документ ко второму чтению. Срок рассмотрения поправок в Конституцию продлен до 2 марта. В Государственной Думе уже получили свыше 260 оформленных предложений о поправках.

Свое мнение о важности конституционной реформы высказал Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Бакин.

- Конституция - это основной закон России, - сказал Владимир Бакин. - И от ее новой редакции в итоге будет зависеть дальнейший путь нашей страны - и личная судьба каждого ее гражданина.

Что касается позиции Законодательного Собрания, то мы рассмотрели вопрос об изменении Конституции на Совете Законодательного Собрания, где данная инициатива получила единогласную поддержку.

Сегодня мы стоим на пороге масштабных изменений. Уже в ближайшем будущем перед нами встанут новые задачи по корректировке регионального законодательства.

Его заместитель Роман Титов обращает внимание на важнейшее обстоятельство: итоговое решение об изменении Конституции будут принимать граждане.

- Изменения в Конституции определят вектор развития страны на долгие годы, - подчеркнул Роман Титов. - Необходимость поправок в Послании Федеральному Собранию обозначил Президент, а их конкретное наполнение предстоит определить гражданам. От их выбора будет напрямую зависеть будущее политической системы - и всего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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