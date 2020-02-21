2020-02-21T11:12:14+03:00
Происшествия

Жительница Тужи заплатила 227 тысяч «подоходного налога»

Женщина поверила, что ей позвонил «сотрудник пенсионного фонда»
Ольга Маковеева
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Пенсионерка поздно поняла, что не следует куда-либо переводить свои деньги по требованиям незнакомых людей.Пенсионерка поздно поняла, что не следует куда-либо переводить свои деньги по требованиям незнакомых людей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Тужи обратилась в районный пункт полиции. 79-летняя пенсионерка рассказала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником пенсионного фонда. Звонивший сообщил, женщине пересчитали пенсию. Несколько лет ей, якобы, недоплачивали. Сумма получилась немаленькая - больше миллиона рублей. И теперь пенсионерка может получить эти деньги.

Мнимый сотрудник пенсионного фонда объяснил, что сначала нужно оплатить подоходный налог - 227 тысяч рублей. Женщина согласилась и по указанным реквизитам перевела в отделении банка требуемую сумму. После этого незнакомец перестал отвечать на звонки. Обещанные деньги жительница Тужи, конечно, не получила.

Как сообщили в областном УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по стате «Мошенничество».

Полицейские напоминают гражданам, что не следует куда-либо переводить свои деньги по требованиям незнакомых вам людей. Если кто-то сообщает вам о назначенной денежной компенсации, выигрыше или выплате, стоит узнать, на каких основаниях вам положены эти деньги, а человек действительно является тем, за кого себя выдает. Самым правильным решением станет телефонный звонок в организацию, сотрудником которой представляется незнакомец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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