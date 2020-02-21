Назначен новый главный тренер кировской «Родины»

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:01:03+03:00

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У команды кировских хоккеистов появился новый главный тренер. Об этом сообщает официальная страница ХК «Родина» в соцсети. Вчера, 20 февраля, клуб окончательно договорился с 50-летним Андреем Рушкиным. Специалист подпишет контракт с кировчанами до конца следующего сезона. В комментариях к публикации кировские болельщики пожелали Андрею Анатольевичу удачи и успехов с новой командой.

Андрей Рушкин родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске. Мастер спорта международного класса с 1998 года. Тренирует хоккеистов с 2005 года. Ранее работал в командах «Зоркий» и «Зоркий-2» города Красногорска.

В 2018 году стал тренером иркутской «Байкал-Энергии», где проработал до декабря прошлого года. Под его руководством команда вышла в плей-офф сезона 2018/2019 чемпионата России по хоккею с мячом и заняла четвертое место, дважды участвовала в Кубке мира.

ИСТОЧНИК KP.RU