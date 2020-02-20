В Мурашинском районе ОМОНовцы задержали вооруженного стрелка

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:18:42+03:00

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Ночью, 19 февраля, в дежурную часть поселка Мураши поступило сообщение из районной больницы. Медики оказали помощь жителю, поступившему с огнестрельным ранением руки. Как сообщает УМВД по Кировской области, в 42-летнего мужчину стреляли в деревне Заборщина, где он был в гостях.

На место выехали оперативники и группа ОМОН. Они задержали 68-летнего вооруженного мужчину и изъяли у него два охотничьих ружья вместе с боеприпасами. В собутыльника он выстрелил после совместной пьянки. В этом же доме полицейские обнаружили труп 42-летнего мурашинца. На теле были следы удушения.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства преступления и возможного убийцу. Не исключается, что им может быть хозяин дома. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU