В Мурашинском районе ОМОНовцы задержали вооруженного стрелка
Ночью, 19 февраля, в дежурную часть поселка Мураши поступило сообщение из районной больницы. Медики оказали помощь жителю, поступившему с огнестрельным ранением руки. Как сообщает УМВД по Кировской области, в 42-летнего мужчину стреляли в деревне Заборщина, где он был в гостях.
На место выехали оперативники и группа ОМОН. Они задержали 68-летнего вооруженного мужчину и изъяли у него два охотничьих ружья вместе с боеприпасами. В собутыльника он выстрелил после совместной пьянки. В этом же доме полицейские обнаружили труп 42-летнего мурашинца. На теле были следы удушения.
Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства преступления и возможного убийцу. Не исключается, что им может быть хозяин дома. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU