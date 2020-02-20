Лифт-долгострой в доме на Свободы 116 обещают запустить к марту

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:09:08+03:00

Его не могут отремонтировать уже почти год

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Жильцы дома 116 по улице Свободы более восьми месяцев вынуждены добираться до своих квартир без лифта. После огласки и прокурорской проверки дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Ремонтные бригады подрядчика работают круглосуточно: ночью ведутся работы по отделке, которые не создают шум. Проверка Ростехнадзора запланирована на 28 февраля и если не будет замечаний, то лифты запустят уже к 2 марта 2020 года.

Лифты в этом доме меняли по программе капремонта. Запустить их должны были еще летом прошлого года. Но работы не велись и все это время жильцам приходилось подниматься пешком. 90-летние пенсионеры, живущие на верхних этажах, оказались пленниками в своих квартирах. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ пояснили: подрядчик не рассчитал свои силы и теперь ему грозит крупный штраф.

Как сообщает пресс-центр правительства области, в 2019 году по программе капремонта заменено 188 лифтов. Еще 18 механизмов в восьми многоквартирных домах не смогли заменить в срок. На всех объектах подрядчиком является организация «Высота 43».

ИСТОЧНИК KP.RU