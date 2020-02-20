2020-02-20T15:15:56+03:00
Общество

К праздникам из Кирова в Москву пустят дополнительные поезда

Билеты уже можно приобрести в железнодорожных кассах
Александр МАКАРОВ
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Кировчане смогут уехать в столицу на дополнительных поездах. Фото: Архив «КП»Кировчане смогут уехать в столицу на дополнительных поездах. Фото: Архив «КП»
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В февральские и мартовские праздники железнодорожные компании назначают дополнительные рейсы на главные направления. Таким образом Киров и Москву свяжут следующие составы:

- поезд № 251/252 Москва-Киров отправится из столицы 21 февраля в 22.24, а прибудет в наш город на следующий день в 11.23. Из Кирова в Москву можно будет уехать 24 февраля в 14.08 и оказаться в златоглавой в 4.46 утра;

- поезд № 272/271 Москва-Киров отойдет от столичного перрона 6 марта в 21.20 и прибудет в Киров в 13.04 следующего дня. Из Кирова поезд отправится 9 марта в 14.08, а прибудет в Москву на следующее утро, в 4.46.

Кстати, до северной столицы кировчане могут добраться на прямом поезде № 123/124 сообщением Киров-Санкт-Петербург. Состав ввели в январе 2020 года. Он отправляется по четным числам в 10.51 и прибывает в Питер на следующий день, в 11.12. Обратно поезд отходит по нечетным числам, в 16.02. В Кирове он будет в 14.11 следующего дня.

Что касается пригородных электричек, то с сегодняшнего дня в них можно оплатить проезд банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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