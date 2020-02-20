На первенство России по акробатике в Киров приедут более 500 спортсменов

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:14:53+03:00

Победившие спортсмены поедут на первенство мира в Швейцарию. Фото: admkirov.ru

В соревнованиях примут участие юноши и девушки из 30 регионов

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Соревнования пройдут с 23 по 29 февраля в спортивной школе №1 на Солнечной, 25. С 23 по 26 февраля покажут свою ловкость и акробатические способности юноши и девушки возрастной группы 12 - 18 лет. А с 27 по 29 февраля выступят ребята в группе 11 - 16 лет.

Программа у спортсменов насыщенная: пройдут и официальные тренировки, и предварительные соревнования.

В понедельник, 24 февраля, в 16.00 состоится парад открытия соревнований. А в последний день первенства состоится церемонии награждения ребят в различных категориях: в многоборье, в финальных балансовых и финальных темповых упражнениях.

Первенство России даст путевку победителям на первенство мира по акробатике. Оно пройдет в Швейцарии с 18 по 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU