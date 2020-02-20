За убийство таксиста - 16 лет «строгача»

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:13:47+03:00

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Коллегия присяжных решила судьбу убийцы таксиста из Оричевского района Кировской области. На днях ему вынесли приговор - 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает региональный Следком.

Преступление было совершено больше года назад. 8 января 2019 года 34-летний водитель такси увез очередного клиента и пропал без вести. Его мобильный телефон был отключен. На следующий день машину таксиста нашли в поселке Мирный, а через некоторое время у реки Снегиревка обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Полиция и следователи в короткий срок нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Мирный. Установлено, что водитель такси и его убийца поехали в сторону села Коршик Оричевского района. По дороге они поссорились и обвиняемый из обреза выстрелил в спину таксиста, от чего тот погиб на месте. Преступник решил замести следы и оттащил тело к реке Снегиревка. После чего он сел в автомобиль погибшего и уехал в поселок Мирный, где и оставил угнанную машину.

Следователи собрали все доказательства. Суд признал убийцу виновным по ряду статей УК РФ. Помимо убийства, осужденного обвинили в незаконном приобретении и хранении огнестрела и угон автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU