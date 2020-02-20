2020-02-20T11:56:57+03:00
Происшествия

В Юрьянском районе вдребезги разбился грузовик

Водитель не погиб лишь чудом
Александр МАКАРОВ
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Грузовик получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43Грузовик получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43
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Ночью, 20 февраля, на 413 километре федеральной трассы «Вятка» столкнулись два грузовика. По информации ГИБДД Кировской области, трезвый 39-летний мужчина за рулем автомобиля Iveco не рассчитал дистанцию и врезался в попутную фуру марки DAF. В результате ДТП Iveco получил серьезные повреждения, а его водитель попал в больницу с различными травмами.

В областном центре печально известный перекресток улиц Воровского и Солнечной пополнился еще одной аварией. Группа «Место Происшествия» опубликовала видео, на котором запечатлено столкновение кроссовера и минивэна. Судя по кадрам, виновник не убедился в безопасности маневра при повороте налево и не уступил дорогу водителю, который ехал прямо. В аварии пострадали лишь «железные кони» участников, помощь медиков никому не потребовалась.

Скриншот: видео из группы «Место Происшествия»

Скриншот: видео из группы «Место Происшествия»

Всего за прошедшие сутки в области произошли два ДТП с пострадавшими, в которых семь человек получили различные травмы. Ранее мы писали про аварию в Коминтерне, в котором автобус врезался в кроссовер

ИСТОЧНИК KP.RU

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