2020-02-20T09:37:00+03:00
Общество

Отопительный сезон без срывов: в районах Кировской области выявили 814 нарушений

Их устранение контролирует региональная прокуратура
Ольга Маковеева
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Все аварийные ситуации в котельных устраняют оперативно.Все аварийные ситуации в котельных устраняют оперативно.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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Вчера, 19 февраля 2020 года первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев провел совещание-видеоконференцию. Главный вопрос - нарушения в сфере ЖКХ во время отопительного сезона.

В совещании также участвовали представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, руководители Верхнекамского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Малмыжского, Мурашинского, Омутнинского, Подосиновского и Юрьянского районов.

Дмитрий Шерстнев сообщил, что прокуроры выявили 814 нарушений отопительного режима. Они вынесли 299 представлений и 3 протеста, 57 заявлений направили в суды, объявили 41 предостережение и возбудили 79 административных производств. По итогам их рассмотрения 223 должностных лица привлекли к ответственности.

В результате, в котельной пгт Пижанка установили два новых котла. В ЗАТО Первомайский Оричевского района модернизировали котельную из-за перехода на другое топливо. Благодаря прокурорским санкциям устранили нарушения в работе ООО «Чистый город» и ИП Гордеевой О.В. в Орловском районе. А в Омутнинском районе обеспечили запас необходимого топлива.

Прокуроры в районах области контролируют устранение нарушений, связанных с обеспечением населения теплом. Для разрешения возникающих проблем они оперативно взаимодействуют с органами исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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