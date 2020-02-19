В Белохолуницком районе нашли контрафакт

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:01:46+03:00

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В Кировской области проходит акция «Сельский патруль». На этой неделе мероприятия прошли в Белохолуницком районе. Полицейские проверили работу организаций в самом районном центре и в д. Ракалово.

В одном из магазинов районного центра сотрудники правохранительных органов обнаружили партию спортивной обуви с признаками подделки. Кроссовки с логотипами известных брендов продавали без соответствующих документов. Продукцию на сумму 12 тысяч рублей изъяли. Предпринимателю грозит административная ответственность.

В другой торговой точке полиция обнаружила водку без лицензии. Семь с половиной литров алкоголя конфисковали. А на продавца составили протокол. Теперь работник прилавка заплатит штраф.

Сотрудники полиции также провели профилактические мероприятия. Они разместили на стендах информацию, которая должна помочь гражданам не попасть на удочку дистанционных мошенников.

Акция «Сельский патруль» пройдет и в других районах Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU