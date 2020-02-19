Кировчанин купил билет в театр на 26 тысяч рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:19:52+03:00

Мужчина хотел попасть в театр с девушкой, а попал на деньги

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Чужой пример ничему не учит. 35-летний кировчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает областное УМВД России, девушка обманом выманила у него деньги с банковской карты. Хотя в свете последних новостей нет никакой уверенности в том, что это была девушка.

По рассказу кировчанина, он познакомился с мошенницей на одном из сайтов знакомств. Девушка сказала, что собирается пойти в театр, и предложила мужчине составить ей компанию, купив билет на соседнее место. И любезно кинула ссылку на онлайн-кассу.

Кировчанин ввел реквизиты карты и код подтверждения операции из смс. И стал ждать чуда. Билет ему так и не пришел, однако чудо действительно произошло - с его карты списали 26 тысяч рублей. Уже позже выяснилось, что сайт был фишинговым, внешне почти полностью копируя страницу настоящего кировского театра. Милая собеседница, кстати, сразу перестала отвечать на сообщения.

Сейчас злоумышленника разыскивают. По факту кражи возбудили уголовное дело. УМВД России по Кировской области напоминает о необходимости быть внимательными, покупая что-либо в интернете. Не следует переходить по сомнительным ссылкам и вводить на них реквизиты карт и коды подтверждений.

Стоит отметить, что только за январь по Кировской области совершили 268 подобных преступлений. Общий причиненный ущерб составил семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU