Маршрут построен: кировчане смогут летать в теплые страны через Калугу

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:38:18+03:00

Такой путь сократит время ожидания между рейсами

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Кировчане смогут улететь в теплые края через Калугу. Такое соглашение было принято на встрече властей двух регионов.

На рабочем совещании его участники обсудили сотрудничество в различных областях, в том числе транспортной. Так, планируется создать регулярные авиарейсы Киров - Калуга. Оттуда наши земляки смогут улететь в теплые страны - Турция, Греция, Тунис. Таким образом время ожидания рейса значительно сократится. В Калуге кировчане будут проходить только таможенный контроль, после чего смогут отправиться в выбранный пункт назначения. Багаж туда отправят из Кирова транзитом.

Также планируется совместная проработка вопроса с туроператорами по продаже единого тура - к примеру, Киров - Калуга - Анталья.

Сотрудничество между регионами подпишут на Петербургском международном экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU