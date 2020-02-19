18 февраля 2020 года стал самым теплым февральским днем в Кировской области
В Кировской области побит температурный рекорд февраля. Это новый суточный максимум. Раньше рекорд принадлежал 1960 году. Тогда, 18 февраля 1960 года, в Кировской области среднесуточная температура достигла +1,7 градуса. Новое значение уже вошло в метеорологическую летопись.
Аномально теплым месяцем в нашем регионе февраль стал из-за глубокого атлантического циклона «Дэннис». Центр бурного движения атмосферы смещался над Баренцевым морем.
А вот температурный минимум принадлежит 1900 году. И он все еще не побит. Тогда температура воздуха опустилась до -36,9 градуса по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU