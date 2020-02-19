2020-02-19T17:55:21+03:00
Происшествия

18 февраля 2020 года стал самым теплым февральским днем в Кировской области

Термометр в этот день показывал +2,4 градуса
Олег ЛЯЛИН
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18 февраля 2020 среднесуточный прирост составил +2,4 градуса по Цельсию.18 февраля 2020 среднесуточный прирост составил +2,4 градуса по Цельсию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кировской области побит температурный рекорд февраля. Это новый суточный максимум. Раньше рекорд принадлежал 1960 году. Тогда, 18 февраля 1960 года, в Кировской области среднесуточная температура достигла +1,7 градуса. Новое значение уже вошло в метеорологическую летопись.

Аномально теплым месяцем в нашем регионе февраль стал из-за глубокого атлантического циклона «Дэннис». Центр бурного движения атмосферы смещался над Баренцевым морем.

А вот температурный минимум принадлежит 1900 году. И он все еще не побит. Тогда температура воздуха опустилась до -36,9 градуса по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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