Дама по вызову, обманувшая кировчанина, оказалась 20-летним парнем из Тольятти

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:03:30+03:00

Мошенника доставили из Тольятти в Киров для дальнейшего расследования. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

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Кировские полицейские вычислили личность девушки по вызову, обманувшей местного жителя. Напомним, горожанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. На одном из сайтов он выбрал понравившуюся девушку, договорился с ней о встрече и перечислил предоплату. Визита жрицы любви он так и не дождался. Как и возврата денег.

За таинственной незнакомкой пришлось ехать аж в Тольятти. Дама по вызову оказалась с подвохом - ею был 20-летний местный житель. Парень признался, что в разговоре имитировал женский голос. А полученные от легковерного кировчанина 13 тысяч рублей уже давно потратил.

Тольяттинца доставили в Киров для дальнейшего расследования. Сейчас полиция выясняет его причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU