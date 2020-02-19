Дама по вызову, обманувшая кировчанина, оказалась 20-летним парнем из Тольятти
Кировские полицейские вычислили личность девушки по вызову, обманувшей местного жителя. Напомним, горожанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. На одном из сайтов он выбрал понравившуюся девушку, договорился с ней о встрече и перечислил предоплату. Визита жрицы любви он так и не дождался. Как и возврата денег.
За таинственной незнакомкой пришлось ехать аж в Тольятти. Дама по вызову оказалась с подвохом - ею был 20-летний местный житель. Парень признался, что в разговоре имитировал женский голос. А полученные от легковерного кировчанина 13 тысяч рублей уже давно потратил.
Тольяттинца доставили в Киров для дальнейшего расследования. Сейчас полиция выясняет его причастность к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU