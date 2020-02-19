2020-02-19T17:03:30+03:00
Происшествия

Дама по вызову, обманувшая кировчанина, оказалась 20-летним парнем из Тольятти

Злоумышленник мастерски сымитировал женский голос, «разводя» кировчанина
Анастасия РОМАНОВА
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Мошенника доставили из Тольятти в Киров для дальнейшего расследования. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфМошенника доставили из Тольятти в Киров для дальнейшего расследования. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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Кировские полицейские вычислили личность девушки по вызову, обманувшей местного жителя. Напомним, горожанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. На одном из сайтов он выбрал понравившуюся девушку, договорился с ней о встрече и перечислил предоплату. Визита жрицы любви он так и не дождался. Как и возврата денег.

За таинственной незнакомкой пришлось ехать аж в Тольятти. Дама по вызову оказалась с подвохом - ею был 20-летний местный житель. Парень признался, что в разговоре имитировал женский голос. А полученные от легковерного кировчанина 13 тысяч рублей уже давно потратил.

Тольяттинца доставили в Киров для дальнейшего расследования. Сейчас полиция выясняет его причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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