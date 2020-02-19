В Кирове откроется выставка Владимира Бернадина

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:22:30+03:00

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Кировчан приглашают на открытие выставки художника Владимира Бернадина «Современный шпион в акварельных полутонах». Оценить работы все желающие смогут в Выставочном зале Кировского театра кукол им. А. Н. Афанасьева с 20 февраля по 30 апреля.

Владимир Бернадин писал портреты, пейзажи, крупные исторические полотна, связанные с историей России, - отмечают организаторы события. - Современники описывали их как композиции со сложной структурой и остроумной драматургией.

Уточняется, что на полотнах и небольших акварелях художника изображены узнаваемые пейзажи Сухуми, Пицунды, материалы поездки на Енисей, в Подмосковье. Кроме того, он создавал образы исторических личностей: Георгия Жукова, Александра Пушкина и других.

Работы Владимира Бернадина экспонировались в Сухуми, Москве и за границей. Также в течение нескольких лет подряд он пересылал свои графические произведения в Вятку своему другу Алле Константиновне. Так и появилась небольшая, но интересная коллекция.

Возрастное ограничение: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU