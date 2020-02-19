2020-02-19T13:18:20+03:00
Происшествия

В Коминтерне автобус столкнулся с легковушкой

Шесть человек получили травмы, в том числе и дети
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло в Коминтерне. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло в Коминтерне. Фото: vk.com/gibdd43
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Утром, 19 февраля, на перекрестке улиц Павла Корчагина и Филатова произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД Кировской области, автомобиль «Honda CR-V» остановился для левого поворота и в него врезался «пазик» 33-го маршрута. После удара кроссовер откинуло на снежную бровку обочины.

В результате аварии шесть человек получили травмы. Пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе 6-летняя девочка, а также 13-летняя пассажирка «Хонды». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют обстоятельства и выясняют причины ДТП.

Напомним, ранее мы писали об аварии на улице Свердлова. Там на узкой улице не смогли разъехаться два автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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