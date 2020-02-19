В Коминтерне автобус столкнулся с легковушкой

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:18:20+03:00

Шесть человек получили травмы, в том числе и дети

Изменить размер текста: A A

Утром, 19 февраля, на перекрестке улиц Павла Корчагина и Филатова произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД Кировской области, автомобиль «Honda CR-V» остановился для левого поворота и в него врезался «пазик» 33-го маршрута. После удара кроссовер откинуло на снежную бровку обочины.

В результате аварии шесть человек получили травмы. Пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе 6-летняя девочка, а также 13-летняя пассажирка «Хонды». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют обстоятельства и выясняют причины ДТП.

Напомним, ранее мы писали об аварии на улице Свердлова. Там на узкой улице не смогли разъехаться два автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU