2020-02-19T12:28:20+03:00
Общество

В Кирове скончался ветеран-участник парада Победы 1945 года

Прощание с Н.А. Аношко состоится 20 февраля
Александр МАКАРОВ
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Николай Александрович скончался на 102-м году жизни. Фото: ГУ МЧС по Кировской областиНиколай Александрович скончался на 102-м году жизни. Фото: ГУ МЧС по Кировской области
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17 февраля 2020 года на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Александрович Аношко. Он участвовал в легендарном параде Победы 1945 года в Москве. Прощание с ним пройдет 20 февраля в 10.00 в городском клубе ветеранов по адресу улица Ленина, 97.

Николай Александрович Аношко родился 15 августа 1918 года в Черниговской области. С отличием окончил пединститут и до войны работал учителем русского, украинского языка и литературы.

В 1941 году ушел на фронт в ряды Красной армии. Николай Александрович был ранен на Донбассе во время отступления. После он окончил Ростовское военное училище и командовал взводом разведки. Освобождал Киев, Белоруссию. Долгожданную Победу встретил в Германии, на Эльбе.

После войны Николай Александрович на вятской земле участвовал в формировании краснознаменной Мелитопольской ракетной дивизии - «воздушного щита страны». После отставки более 20 лет работал в системе гражданской обороны Кировской области.

Н.А. Аношко награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За освобождение Киева», «За боевые заслуги» и многими другими. О своих заслугах и подвигах ветеран всегда скромно говорил: «Ничего особенного. Я просто служил, как солдат...»

Редакция выражает родным и близким Николая Александровича искренние соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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