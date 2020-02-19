В Кирове скончался ветеран-участник парада Победы 1945 года
17 февраля 2020 года на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Александрович Аношко. Он участвовал в легендарном параде Победы 1945 года в Москве. Прощание с ним пройдет 20 февраля в 10.00 в городском клубе ветеранов по адресу улица Ленина, 97.
Николай Александрович Аношко родился 15 августа 1918 года в Черниговской области. С отличием окончил пединститут и до войны работал учителем русского, украинского языка и литературы.
В 1941 году ушел на фронт в ряды Красной армии. Николай Александрович был ранен на Донбассе во время отступления. После он окончил Ростовское военное училище и командовал взводом разведки. Освобождал Киев, Белоруссию. Долгожданную Победу встретил в Германии, на Эльбе.
После войны Николай Александрович на вятской земле участвовал в формировании краснознаменной Мелитопольской ракетной дивизии - «воздушного щита страны». После отставки более 20 лет работал в системе гражданской обороны Кировской области.
Н.А. Аношко награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За освобождение Киева», «За боевые заслуги» и многими другими. О своих заслугах и подвигах ветеран всегда скромно говорил: «Ничего особенного. Я просто служил, как солдат...»
Редакция выражает родным и близким Николая Александровича искренние соболезнования.
ИСТОЧНИК KP.RU