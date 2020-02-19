2020-02-19T13:39:06+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП в Котельничском районе: БМВ сбила пешехода

54-летний мужчина погиб на месте
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло на 264 километре трассы «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло на 264 километре трассы «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43
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Вечером, 18 февраля, в Котельничском районе произошло ДТП с погибшим. Как сообщает Госавтоинспекция по Кировской области, на 264 километре трассы «Вятка» 43-летняя женщина за рулем БМВ сбила пешехода. На момент аварии она была трезвая. По предварительным данным, 54-летний мужчина шел по дороге навстречу транспорту. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Всего за прошедшие сутки в области было три ДТП, в которых два человека погибли и трое получили различные травмы. Так, в Оричевском районе на 44 километре автодороги Киров - Стрижи - Оричи столкнулись две иномарки. Автомобиль Chevrolet Cobalt выехал на «встречку» и ударил машину марки Ssang Young. В результате 42-летний мужчина за рулем «Шевроле» скончался на месте, его пассажирка и водитель второй иномарки получили серьезные травмы. Их отвезли в больницу.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нарушение ПДД может быть опасно для жизни и здоровья. Свою скорость необходимо выбирать с учетом погоды и состояния дороги. Не стоит забывать о своей безопасности пешеходам: перед тем, как переходить дорогу, убедитесь, что водители вас видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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