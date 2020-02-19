2020-02-19T10:47:49+03:00
Общество

В Кирове потратят три миллиона на ямочный ремонт городских улиц

Работы проведут в марте 2020 года
Александр МАКАРОВ
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Дорожники проведут весенний ямочный ремонт на проблемных участках улицДорожники проведут весенний ямочный ремонт на проблемных участках улицФото: Тимур ХАНОВ
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В УДПИ рассказали о подготовке к выбору подрядчика на торгах. Организация выполнит ямочный ремонт в марте 2020 года. Руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры пояснил, что на это выделено около трех миллионов рублей.

Ямы «закатают» литым асфальтобетоном, так как его можно использовать при температуре воздуха до -10 градусов. Всего на городские дороги попадет 250 тонн материала. Прежде всего «подлатают» те участки улиц, по которым больше всего ходит общественный транспорт. Их выберут по рекомендациям ГИБДД и по обращениям жителей.

В 2020 году первый этап ямочного ремонта провели в январе. Работы провели на самых «больных» участках города. Среди них Привокзальная площадь, кольцо на Производственной, отрезки улиц Некрасова и Азина от Октябрьского проспекта до улицы Горького и кусок Карла Маркса от улицы Воровского до Преображенской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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