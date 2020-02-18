2020-02-18T17:43:33+03:00
Общество

В кировских электричках можно будет расплатиться картой

Пассажирам пригородных поездов можно не волноваться о наличных
Ольга Маковеева
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Пассажирам сейчас не обязательно заходить в вокзал к билетным кассам, можно сразу пройти на перрон.Пассажирам сейчас не обязательно заходить в вокзал к билетным кассам, можно сразу пройти на перрон.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 20 февраля 2020 года в электропоездах Кировского направления начнет действовать безналичная оплата проезда. Услуга будет доступна для пассажиров пригородных поездов

на участках Киров-Луза, Киров-Шабалино, Киров-Шахунья и Киров-Глазов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Новшество особенно придется по душе тем, кто часто пользуется железнодорожным транспортом. Ведь не всегда есть возможность купить билет в кассе. А в наше время большинство людей уже предпочитают безналичный расчет.

Каждый пассажир сможет оплатить проезд с помощью банковских карт таких платежных систем, как VISA, MasterCard и МИР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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