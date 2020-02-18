В кировских электричках можно будет расплатиться картой
С 20 февраля 2020 года в электропоездах Кировского направления начнет действовать безналичная оплата проезда. Услуга будет доступна для пассажиров пригородных поездов
на участках Киров-Луза, Киров-Шабалино, Киров-Шахунья и Киров-Глазов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».
Новшество особенно придется по душе тем, кто часто пользуется железнодорожным транспортом. Ведь не всегда есть возможность купить билет в кассе. А в наше время большинство людей уже предпочитают безналичный расчет.
Каждый пассажир сможет оплатить проезд с помощью банковских карт таких платежных систем, как VISA, MasterCard и МИР.
ИСТОЧНИК KP.RU