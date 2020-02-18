2020-02-18T16:47:29+03:00
Общество

В Кировской области экстренно пришлось остановить «товарняк»

Виновными оказались лыжниики
Олег ЛЯЛИН
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Некоторые смельчаки ездят прямо по колее. Фото: vk.com/klo43Некоторые смельчаки ездят прямо по колее. Фото: vk.com/klo43
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Жители населенных пунктов у железнодорожного перегона Белка-Слободская устроили вдоль путей лыжню. Некоторые настолько уверены в своей скорости и реакции, что катаются и внутри колеи. В связи с этим машинисты проезжающих мимо станции составов пожаловались в линейный отдел по Кировской области.

Недавно одному из машинистов даже пришлось экстренно затормозить весь состав, так как в очень опасной близости гуляли лыжники. Поезд отстал от графика прибытия на 10 минут.

Линии железнодорожных путей - не место для зимних развлечений. Фото: vk.com/klo43

Линии железнодорожных путей - не место для зимних развлечений. Фото: vk.com/klo43

Кировский ЛО МВД на транспорте предупреждает, что железнодорожные ветви — место повышенной опасности и предупреждает, что лыжники могут упасть, забуксовать, утонуть в сугробе в калее. В этом случае любое промедление - верная смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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