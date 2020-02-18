В Кировской области экстренно пришлось остановить «товарняк»

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители населенных пунктов у железнодорожного перегона Белка-Слободская устроили вдоль путей лыжню. Некоторые настолько уверены в своей скорости и реакции, что катаются и внутри колеи. В связи с этим машинисты проезжающих мимо станции составов пожаловались в линейный отдел по Кировской области.

Недавно одному из машинистов даже пришлось экстренно затормозить весь состав, так как в очень опасной близости гуляли лыжники. Поезд отстал от графика прибытия на 10 минут.

Линии железнодорожных путей - не место для зимних развлечений. Фото: vk.com/klo43

Кировский ЛО МВД на транспорте предупреждает, что железнодорожные ветви — место повышенной опасности и предупреждает, что лыжники могут упасть, забуксовать, утонуть в сугробе в калее. В этом случае любое промедление - верная смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU