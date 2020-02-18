2020-02-18T16:48:43+03:00
Общество

В память о девочке, которую мать оставила умирать в квартире, в Кировской области освятили колокол

Его установили в Троицкой церкви села Кстинино
Ольга Маковеева
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Колокол отлили с памятной надписью для увековечивания памяти пострадавшей девочки. Фото: vk.com/vyteparhiaКолокол отлили с памятной надписью для увековечивания памяти пострадавшей девочки. Фото: vk.com/vyteparhia
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Сегодня, 18 февраля, в день почитания иконы Божией Матери «Взыскание погибших», в храме Троицы Живоначальной села Кстинино освятили и установили колокол в память о Кристине Яковлевой. Это та самая двухлетняя девочка, которую мать оставила одну на неделю в закрытой квартире. Девочка умерла от голода и обезвоживания, не дожив всего пару дней до своего третьего дня рождения.

Колокол в память о погибшем младенце решили от лица всех неравнодушных людей установить прихожане Троицкой церкви села Кстинино, сотрудники храма, волонтеры инициативной благотворительной группы «Дюймовочка» города Кирова. Первый его звон прихожане и жители села услышат 20 февраля 2020 года. Это день рождения Кристины, которой в этом году исполнилось бы четыре года.

Средства на колокол собирали неравнодушные к этой трагедии люди из разных городов и стран. Колокол с памятной надписью для увековечивания памяти пострадавшей девочки и назидания людям отлили в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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