В память о девочке, которую мать оставила умирать в квартире, в Кировской области освятили колокол
Сегодня, 18 февраля, в день почитания иконы Божией Матери «Взыскание погибших», в храме Троицы Живоначальной села Кстинино освятили и установили колокол в память о Кристине Яковлевой. Это та самая двухлетняя девочка, которую мать оставила одну на неделю в закрытой квартире. Девочка умерла от голода и обезвоживания, не дожив всего пару дней до своего третьего дня рождения.
Колокол в память о погибшем младенце решили от лица всех неравнодушных людей установить прихожане Троицкой церкви села Кстинино, сотрудники храма, волонтеры инициативной благотворительной группы «Дюймовочка» города Кирова. Первый его звон прихожане и жители села услышат 20 февраля 2020 года. Это день рождения Кристины, которой в этом году исполнилось бы четыре года.
Средства на колокол собирали неравнодушные к этой трагедии люди из разных городов и стран. Колокол с памятной надписью для увековечивания памяти пострадавшей девочки и назидания людям отлили в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU