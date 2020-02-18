В Санчурске пенсионерка перевела мошенникам почти два миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 69-летняя жительница поселка Санчурск. Она около месяца назад посмотрела по телевизору передачу, в которой предлагали вылечить «от всех болезней». Пенсионерка решила этим воспользоваться и позвонила по указанным телефонам. Выслушав жалобы жительницы Санчурска, ей предложили услуги по исцелению от недугов. Лечение заключалось в чтении «особых молитв» во время телефонной беседы. За них, правда, нужно было заплатить. Деньги пенсионерка переводила по указанным реквизитам.

В течение месяца женщина не раз воспользовалась услугами «телефонного лечения». Но самочувствие не улучшалось. Поняв, что ее обманывают, жительница Санчурска обратилась за помощью к стражам правопорядка. К этому моменту она перевела на лечение почти два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следователи проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

Полиция напоминает, что люди, называющие себя экстрасенсами, обычно помогают избавиться только от денег. Не стоит верить в сомнительные услуги от незнакомых лиц. Особенно, если их предлагают дистанционно. Прежде чем согласиться на такое «лечение», посоветуйтесь со своими близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU