В Кирове проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:35:04+03:00

Более 150 участников поборются за победу в своих компетенциях. Фото: kirovreg.ru

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17 февраля в Кировской области стартовал V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Цель мероприятия - выявление лучших практик и их доступность для любого человека, желающего пройти обучение или профессиональную переподготовку.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поприветствовал участников чемпионата и отметил, что мировое движение WorldSkills набирает обороты во всех регионах России, в том числе, и в Кировской области.

- В нашем регионе чемпионат проходит уже в пятый раз, и с каждым годом участие в нем становится все престижнее и интереснее, – подчеркнул глава региона. - Мы начинали с пяти участников и семи компетенций, а сегодня уже 151 участник и 24 компетенции! Участие в чемпионате – это не только развитие профессиональных умений, но и возможность заявить о себе. Особенно это актуально для молодежи и студентов наших техникумов и колледжей. Конкурсы профессионального мастерства становятся хорошей площадкой для проверки и демонстрации полученных знаний.

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» проходят в нашей области с 2016 года. В соревнованиях участвуют ребята, получающие востребованные рабочие профессии и специальности. Среди них - «Сварочные технологии», «Сельскохозяйственные машины», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство».

А в этом году конкурс будут и по новым направлениям: «Дошкольное воспитание», «Лабораторный химический анализ», «Технологии моды», «Туризм», «Поварское дело». Кроме того, соревнования пройдут по двум юниорским компетенциям: «Организация экскурсионных услуг» и «Инженерный дизайн CAD». В них участвуют школьники 14-16 лет.

В 2020 году чемпионат пройдет с 17 по 21 февраля на 11 площадках в техникумах и колледжах Кирова и в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU