2020-02-18T14:17:06+03:00
Происшествия

В Кирове осудили насильника, который перепутал девушку со своей бывшей

Мужчина утверждал, что был сильно пьян и не заметил разницы
Анастасия РОМАНОВА
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Теперь ближайшие три с половиной года кировчанин проведет «за колючкой».Теперь ближайшие три с половиной года кировчанин проведет «за колючкой».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кирове осудили 34-летнего местного жителя за изнасилование. Об этом сообщает городская прокуратура Первомайского района.

В одну из сентябрьских ночей 2019 года 35-летняя кировчанка сидела на скамейке во дворе своего дома, разговаривая по телефону. Подсудимый, подкравшись сзади, ударил ее по голове, после чего изнасиловал. При этом от удара женщина выронила телефон из рук, но звонок не разъединился. Собеседник потерпевшей понял, что на нее кто-то напал, и вызвал полицию. Впоследствии выяснилось, что на двери подъезда висел домофон с видеонаблюдением. По записям с него и нашли нападавшего.

Мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. По его словам, он был сильно пьян и перепутал женщину со своей бывшей девушкой, которая когда-то изменила ему. Учитывая эти факты и отсутствие преступлений в прошлом, суд дал кировчанину три с половиной года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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