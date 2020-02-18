По факту смерти кировчанина, найденного мертвым в траншее, возбудили уголовное дело

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:52:01+03:00

Не исключено, что пенсионер погиб из-за нарушений техники безопасности при ремонте теплотрасс. Фото: СУ СКР по Кировской области

Не исключено, что его гибель - следствие нарушения правил безопасности

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В Кирове возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионера, упавшего в траншею, оставшуюся после ремонта теплотрассы. Напомним, тело 70-летнего кировчанина нашли вечером 13 февраля. Судебно-медицинское исследование показало: мужчина умер от удушья из-за закрытия лица и носа землей, на фоне черепно-мозговой травмы.

Не исключено, что пенсионер погиб из-за нарушенных при ремонте теплосетей правил безопасности. Сейчас назначен дополнительный осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы, в том числе инженерно-техническую и судебно-медицинскую. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU