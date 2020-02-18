2020-02-18T08:26:02+03:00
Спорт

Кировчане поедут на чемпионат мира про дзюдо во Францию

Соревнования для сурдспортсменов пройдут с 14 по 19 апреля
Олег ЛЯЛИН
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Михаил Сидоров и Елена Свинцова вошли в состав сборной команды России. Фото: kirovreg.ruМихаил Сидоров и Елена Свинцова вошли в состав сборной команды России. Фото: kirovreg.ru
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В Зеленограде завершился чемпионат России по дзюдо среди сурдоспортсменов. Кировчане показали хорошие результаты, заняв призовые места среди 150 участников из 28 регионов.

Среди мужчин в весовой категории 90 кг чемпионом России стал Михаил Сидоров. Елена Свинцова завоевала третье место среди женщин в весовой категории 63 кг.

- Мне пришлось побороться со спортсменами из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, а в финале - со спортсменом из Башкортостана, - рассказывает Михаил Сидоров. - Спортсмены, с которыми я боролся, были подготовлены хорошо - сильные, крепкие парни.

- Все спортсмены - достойные соперники друг для друга, - поделился своим мнением Вице-президент федерации дзюдо Кировской области Игорь Глубоковский. - За последние 3-5 лет конкуренция среди спортсменов значительно возросла.

Результаты упорной борьбы принесли свои плоды: Михаил и Елена поедут во Францию в составе сборной России на чемпионат мира по дзюдо среди сурдоспортсменов. Он пройдет в Париже с 14 по 19 апреля 2020 года.

- В регионе большое внимание уделено подготовке спортивного резерва, -отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Наши спортсмены каждый год показывают высокие результаты и входят в составы сборных команд РФ, достойно представляя страну и Кировскую область на состязаниях международного уровня. Весь регион и вся Россия гордится достижениями кировских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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