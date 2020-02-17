Дорожники увеличат количество техники на улицах Кирова

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:51:02+03:00

Ночью количество техники будет еще больше. Фото: admkirov.ru

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Все подрядные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть города, увеличивают количество спецтехники для уборки и обработки дорог и тротуаров.

- Планируется, что к 19 часам на городских территориях будет работать 79 единиц техники, в том числе 57 – на проезжей части, 22 - на тротуарах, - отметили в единой диспетчерской службе АО «Гордормостстрой».

В первую очередь очистят магистральные трассы, маршруты общественного транспорта, подъемы, спуски и остановки.Подрядчики особое внимание уделят тротуарам. Их расчистят и обработают противогололедными материалами.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры также представили график вывоза снега на ближайшие трое суток.

- 17 февраля специализированная техника подрядных организаций будет работать на улицах Производственной, Карла Маркса (от ул. Профсоюзной до ул. Преображенской) и улице Кирова в Нововятском районе.

- 18 февраля планируют расчистить от снега улицу Малую Производственную, Карла Маркса (от ул. Преображенской до ул. Воровского), Гагарина в Нововятском районе, Московскую.

- 19 февраля работы проведут на улицах Пролетарской, Менделеева, Северное кольцо, а также в переулке Стальном.

Вывоз снега преимущественно осуществляется в ночное время - с 22.00 до 7.00. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры просят автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог, учитывать выставленные предупреждающие и ограничительные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU