Не опять, а снова: в Кировской области объявили метеопредупреждение на 18 февраля
Порывистый ветер будет докучать жителям региона второй день подряд
Завтрашний день вновь ознаменуется порывистым, сильным ветром.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода не думает идти на улучшение в ближайшие сутки. По Кировской области на вторник, 18 февраля, объявлено метеопредупреждение. Информацию публикует кировское ГУ МЧС России.
По данным Кировского ЦГМС, сегодняшний порывистый ветер никуда не денется и завтра, 18 февраля. Его порывы днем могут достигать 18 м/с, ночью - 20 м/с.
Осадков завтрашним днем, как сообщает gismeteo.ru, не предвидится. Синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха от +1 до +3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU