Не опять, а снова: в Кировской области объявили метеопредупреждение на 18 февраля

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:53:55+03:00

Порывистый ветер будет докучать жителям региона второй день подряд

Изменить размер текста: A A

Погода не думает идти на улучшение в ближайшие сутки. По Кировской области на вторник, 18 февраля, объявлено метеопредупреждение. Информацию публикует кировское ГУ МЧС России.

По данным Кировского ЦГМС, сегодняшний порывистый ветер никуда не денется и завтра, 18 февраля. Его порывы днем могут достигать 18 м/с, ночью - 20 м/с.

Осадков завтрашним днем, как сообщает gismeteo.ru, не предвидится. Синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха от +1 до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU