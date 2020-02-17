В конкурсе «Баллада о солдате» приняли участие 230 кировчан

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:08:46+03:00

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В Кирове завершился 4 открытый городской фестиваль-конкурс авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организовали акцию городское управление культуры, Детская музыкальная школа № 4 и Детская художественная школа.

- С 2010 года фестиваль-конкурс стал ежегодным и успел полюбиться кировчанам, - отметили в городском управлении культуры. - В этом году в творческом марафоне приняли участие 230 школьников, студентов и преподавателей. Исполнители, композиторы, художники, авторы-чтецы - все имели возможность проявить свой талант.

После фестиваля прошел гала-концерт с участием лауреатов и дипломантов. Им вручили дипломы, статуэтки и медали конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU