В Кирове проходит онлайн-опрос жителей по Стратегии развития города
Финансовый университет при правительстве РФ и администрация города проводят интернет-опрос среди жителей областного центра. Его цель: выявить основные проблемы города и определить направления социально-экономического развития Кирова на долгосрочную перспективу.
Онлайн-опрос размещен на сайте. Анкета предлагает ответить на следующие вопросы:
- нравится ли им жить в Кирове?
- планируют ли они уехать из города?
Горожанам также предлагают оценить работу общественного транспорта, качество услуг ЖКХ, состояние городского хозяйства и другое. Всего в анкете 47 вопросов.
Анкета анонимная, поэтому ФИО и другие персональные данные указывать не нужно. Срок проведения опроса – до 1 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU