В Кирове проходит онлайн-опрос жителей по Стратегии развития города

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:54:33+03:00

Ответить на вопросы анкеты можно до 1 марта

Изменить размер текста: A A

Финансовый университет при правительстве РФ и администрация города проводят интернет-опрос среди жителей областного центра. Его цель: выявить основные проблемы города и определить направления социально-экономического развития Кирова на долгосрочную перспективу.

Онлайн-опрос размещен на сайте. Анкета предлагает ответить на следующие вопросы:

- нравится ли им жить в Кирове?

- планируют ли они уехать из города?

Горожанам также предлагают оценить работу общественного транспорта, качество услуг ЖКХ, состояние городского хозяйства и другое. Всего в анкете 47 вопросов.

Анкета анонимная, поэтому ФИО и другие персональные данные указывать не нужно. Срок проведения опроса – до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU