2020-02-17T16:54:17+03:00
Происшествия

Житель Юрьянского района убил знакомого и поджег его дом, чтобы скрыть следы

Виной всему стала алчность подозреваемого
Анастасия РОМАНОВА
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Подозреваемого задержали и поместили под стражу.Подозреваемого задержали и поместили под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Юрьянском районе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве и поджоге. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

11 февраля в одной из квартир в селе Медяны Юрьянского района произошел пожар. На месте нашли тело 80-летнего пенсионера. Экспертиза показала: мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Следствие выяснило вероятного причастного к смерти местного жителя.

В тот же день в гости к погибшему пришел его 37-летний односельчанин, с которым они устроили попойку. В какой-то момент уже пьяный гость заметил деньги хозяина дома, лежавшие на видном месте, и решил их потихоньку присвоить. Сделать это незаметно от собутыльника не удалось; между мужчинами вспыхнула ссора, перешедшая в драку. Гость толкнул пенсионера, опрокинув его на спину, и, избив, сбежал из дома. Гостеприимный хозяин скончался от полученных травм на месте.

Спустя какое-то время подозреваемый вернулся на место преступления. Убедившись, что его собутыльник мертв, он устроил пожар, чтобы замести за собой следы, и скрылся.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». По этой статье мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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