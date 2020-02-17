В Кирове за январь произошло 29 наездов на пешеходов

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:27:01+03:00

В зимнее время большинство аварий связано именно с наездом на пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

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В зимнее время наибольшее количество ДТП связано с наездами на пешеходов. Согласно данным ГИБДД по Кировской области, за январь текущего года на дорогах города произошло 29 таких аварий. В них погибло 2 человека и 29 получили травмы - в том числе 7 детей до 16 лет.

Как гласит статистика, каждое второе такое ДТП происходит по вине водителя. Из основных причин - несоблюдение очереди проезда и непредоставление преимущества пешеходу. Между прочим, за это нарушение водителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. В минувшем месяце за это расплатилось более 280 водителей. Однако в некоторых случаях поплатиться приходится чем-то куда более дорогим.

Так, 17 января в 20.50 23-летний водитель «Хендэ», поворачивая с Советской на Ленина, сбил 70-летнего пешехода. Мужчину отвезли в больницу, где он и скончался.

Второй случай произошел 11 января, в 08.40 на Октябрьском проспекте. 66-летний водитель «Рено-Меган» сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Кировчанка умерла в больнице.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. При переходе проезжей части необходимо убедиться, что водители вас видят и пропускают. Для дополнительной безопасности рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

Водителям также не следует забывать о своих обязанностях на дороге - соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU