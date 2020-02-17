Кировская школьница участвует в международном конкурсе

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:24:06+03:00

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Международный конкурс-фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 февраля. Киров представит воспитанница Вятской детской школы искусств Елизавета Ортякова и ее наставник Татьяна Тиунова. На конкурсе прозвучат два произведения: «Рондо» Маттео Каркасси и «Скерцо» Генри Хартога.

Как отметили в управлении культуры, в конкурсе участвуют около 200 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств от 6 до 18 лет, студенты музыкальных училищ и колледжей, а также преподаватели. В составе международного жюри - гитаристы из Австрии, Германии, Испании, Хорватии, Тайваня, Китая, России.

Победителей фестиваля ждут призы от партнеров мероприятия: гитара ручной работы, сертификат на бесплатное участие в конкурсе в Германии, гитарная атрибутика и другие ценные подарки. Коме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и концерты членов жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU