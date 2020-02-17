Театр на Спасской представит на суд зрителей свою сценическую версию «Дуэли» Чехова

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:53:46+03:00

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В царской России дуэльный кодекс чтили превыше уголовного. «Долг чести должен быть уплачен непременно», - именно так считали русские дворяне, нередко доводя этот тезис до абсурда и анекдотичности. Неудивительно, что дуэльная тема являлась одной из сквозных в русской литературе. Достаточно вспомнить произведения Пушкина, Лермонтова, Куприна, порой целиком посвященные урегулированию личных противоречий посредством поединка, кровавого обычая, к слову, прошедшегося по русской словесности не только в качестве сюжетообразующего начала: два вышеупомянутых русских писателя, ставшие «невольниками чести», ушли до срока, погибнув на дуэли. Антон Павлович Чехов не обошел традицию поединков в своем творчестве. Его «Дуэль» повествует не только и не столько о процессе получения сатисфакции, здесь поединок — это кульминационная и поворотная часть сюжета, событие, разделяющее жизнь героев произведения на «до» и «после».

В одной из своих блестящих лекций Дмитрий Быков назвал дуэльный метасюжет одним из основных в русской литературе, определив его как извечное противостояние «лишнего человека» и «ницшеанского сверхчеловека». Тема, пожалуй, актуальная для нашего времени, хотя желание «стреляться среди березок средней полосы» уже более ста лет относится к архаизмам, списанным в утиль. Чехов пишет не только о дуэли, он говорит о нетерпимости, о предрассудках и предубеждениях, о том, что люди порой не хотят понять друг друга, стремясь к радикальным и необратимым решениям. А такого, к сожалению, хватает и в наш высокотехнологичный век. Достаточно выйти на улицы города или зайти на любой интернет-форум, чтобы убедиться в том, что «кровожадность» сверхчеловека фон Корена по поводу так раздражавшего его никчемного Лаевского никуда не исчезла из этого мира. Просто она приняла несколько иные формы «поиска правды», далекие как от компромиссов, так и от изящной словесности.

Спектакль по мотивам чеховской «Дуэли», поставленный режиссером Егором Чернышовым, будет показан в кировском ТЮЗе 22 февраля в 18.00.

Где: Театр на Спасской

Когда: 22 февраля, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU