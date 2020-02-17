В Пижанском районе задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:52:52+03:00

В данный момент решается вопрос о наказании подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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15 февраля в селе Чекмари Пижанского района найдено тело 56-летнего мужчины с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственная группа.

Следователи выдвинули версию убийства. 15 февраля двое мужчин (умерший и его 48-летний приятель) устроили «симпозиум». Между выпивохами вскоре возникла ссора. Разгоряченный алкоголем 48-летний хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им гостя в область груди. Мужчина скончался сразу.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Следователи устанавливают все детали преступления. Решается вопрос о мере наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU