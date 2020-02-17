В Кирове выберут «Студента года»

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:49:16+03:00

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Лучших студентов выбирают в пяти номинациях: «Интеллектуальный потенциал», «Общественно-полезная деятельность», «Спорт», «Культура и искусство» и «Лидер студенческого мнения».

- Экспертному совету конкурса предстоит выбрать лучших студентов из числа добившихся значительных успехов в разных областях, - отметили в управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту.

Впервые в истории конкурса проводится открытое голосование в номинации «Лидер студенческого мнения». В этом году здесь представлены четыре кандидата. Они активно проявляют себя в жизни студенчества и в различных городских мероприятиях:

- Мария Смагина, «Вятский гуманитарно-экономический колледж».

- Артем Веснин, «Вятский электромашиностроительный техникум».

- Елизавета Семенищева, «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова».

- Виктория Кожевникова, «Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина».

Победителю конкурса будет присвоено звание «Студент года - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU