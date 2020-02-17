В центре Кирова 23 февраля перекроют несколько улиц
Движение приостановят из-за праздничных мероприятий
После возложения венков движение на перекрытых улицах возобновится. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:
Администрация Кирова предупреждает водителей, что центральные городские улицы будут перекрыты. С 6.00 нельзя будет припарковать автомобиль на участке от Казанской до Грина и от Спасской до Гостиного переулка. А с 8.00 перекроют улицу Казанскую от Пятницкой до Герцена.
Это связано с праздничными мероприятиями. В этот день состоится церемония по возложению венков к памятнику «Воинам-кировчанам». В шествии, которое начнется в 9.00 примут участие военнослужащие, ветераны, участники боевых действий и силовики разных подразделений.
ИСТОЧНИК KP.RU