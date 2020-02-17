В центре Кирова 23 февраля перекроют несколько улиц

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:31:17+03:00

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Администрация Кирова предупреждает водителей, что центральные городские улицы будут перекрыты. С 6.00 нельзя будет припарковать автомобиль на участке от Казанской до Грина и от Спасской до Гостиного переулка. А с 8.00 перекроют улицу Казанскую от Пятницкой до Герцена.

Это связано с праздничными мероприятиями. В этот день состоится церемония по возложению венков к памятнику «Воинам-кировчанам». В шествии, которое начнется в 9.00 примут участие военнослужащие, ветераны, участники боевых действий и силовики разных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU