2020-02-17T15:30:46+03:00
Звезды

Алексей Архиповский даст концерт в кировском ДК «Родина»

Виртуозный балалаечник стал музыкальной сенсацией после своего первого появления на широкой публике
Максим ЗАВАЛКО
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Виртуоза Алексея Архиповского часто сравнивают с мэтром Николло Паганини. Фото: vk.com/club5376763Виртуоза Алексея Архиповского часто сравнивают с мэтром Николло Паганини. Фото: vk.com/club5376763
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В наше время невероятной техникой игры, пожалуй, сложно кого-либо удивить. Пресыщенная публика повидала всякие музыкальные виды, а многочисленное племя юных китайских гитаристов, играющих на невообразимых скоростях, заполонило интернет, давно затмив почтенных ветеранов электрогитары вроде Ричи Блэкмора или Ингви Мальмстина. Казалось бы, музыкальное пространство перенасыщено виртуозами настолько, что само это явление превратилось то ли в некий вид состязаний, когда «крутизна» исполнителя определяется количеством ударов медиатора по струне в определенный отрезок времени, то ли в совершенно скучную обыденность, когда вроде бы и сыграно здорово и даже за пределами человеческих возможностей… но, на этом, собственно, все. Давайте следующего…

Однако музыка – это не гонки на выживание, а настоящая виртуозность не штампуется в промышленных масштабах на конвейере. Дело здесь не в суперскоростях, а в уникальном мышлении, чуждом стереотипов. Алексей Архиповский знает об этом как никто другой, поэтому балалайка (казалось бы, незатейливый и кондовый народный инструмент, к слову, - 1928 года выпуска) звучит в его руках так, что самый «навороченный» «Fender Stratocaster» с крутым обвесом, самарий-кобальтовыми бесшумными звукоснимателями, локовыми колками и скалопированым грифом «нервно курит» в сторонке. Это не фигура речи – ведь Алексей Витальевич своим блистательным выступлением в буквальном смысле «сорвал» гитарный фестиваль, приуроченный к 60-летию гитарной фирмы Лео Фендера. Музыкант, по свидетельству очевидцев, «встреченный несколько недоуменными аплодисментами», показал такой фантастический класс игры, что после него программу вечера можно было бы смело закрывать. «Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания, он своим десятиминутным этюдом наглухо «закрыл» все показанные до него технические трюки, да и в музыке был изобретательнее на порядок», - так говорится в репортаже с того самого юбилейного фестиваля. Музыкальные критики и журналисты часто сравнивают ставшего сенсацией уже после своего первого появления на широкой публике Алексея Архиповского с Хендриксом, Стивом Ваем и даже самим Паганини. Увидеть и услышать этого невероятного музыканта кировские меломаны смогут в грядущую субботу, 22 февраля на концерте в ДК «Родина».

Где: ДК «Родина»

Когда: 22 февраля, 19.00

Стоимость билета: 700-1800 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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