2020-02-17T15:13:56+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке рецидивист стащил велосипеды и консервы

За месяц предприимчивый воришка совершил ряд краж у горожан
Анастасия РОМАНОВА
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Преступление стало не первым в жизни воришки.Преступление стало не первым в жизни воришки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кирово-Чепецке осудили воришку-рецидивиста, обчистившего нескольких горожан. Об этом сообщает районная прокуратура.

Один из местных жителей, видимо, жить не мог без адреналина и чужого имущества. Отсидев за кражу, он вышел в ноябре 2018 года на свободу и тут же взялся за старое. Уже через пару месяцев, в январе 2019, он последовательно обчистил несколько жителей Кирово-Чепецка. Причем тащил он не только такие полезные в хозяйстве вещи, как циркулярную и цепную пилы, лобзик, и металлический бур, но и велосипеды - прихватил для души парочку. А для желудка - консервы. Видимо, тащил без разбора все, что плохо лежит.

За совершение ряда краж рецидивисту дали два с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Остается надеяться, что она его действительно исправит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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