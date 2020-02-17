2020-02-17T14:53:18+03:00
Происшествия

Уроженец Ставрополя в Кирове избил своего собутыльника до смерти

Это уже не первое его преступление
Олег ЛЯЛИН
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В колонии особого режима рецидивист проведет свои следующие 10 лет.В колонии особого режима рецидивист проведет свои следующие 10 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в мае 2019 года. Уроженец Ставрополя отдыхал в Кирове со своим товарищем. С 22 по 25 мая мужчины «фестивалили» в одной из коммунальных квартир на Октябрьском проспекте, 30. В один из дней между ними и случилась ссора. Ранее судимый за грабеж и разбой 51-летний гость Вятки избил своего приятеля настолько сильно, что тот вскоре умер от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Преступник решил обжаловать приговор и подал апелляцию. Однако суд отклонил его просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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