Уроженец Ставрополя в Кирове избил своего собутыльника до смерти

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в мае 2019 года. Уроженец Ставрополя отдыхал в Кирове со своим товарищем. С 22 по 25 мая мужчины «фестивалили» в одной из коммунальных квартир на Октябрьском проспекте, 30. В один из дней между ними и случилась ссора. Ранее судимый за грабеж и разбой 51-летний гость Вятки избил своего приятеля настолько сильно, что тот вскоре умер от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Преступник решил обжаловать приговор и подал апелляцию. Однако суд отклонил его просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU