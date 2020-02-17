2020-02-17T13:41:02+03:00
Происшествия

В Кировской области за выходные произошло 11 пожаров с шестью погибшими

Предполагаемой причиной стало неосторожное курение
Анастасия РОМАНОВА
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За двое суток в пожарах погибло шестеро человек.За двое суток в пожарах погибло шестеро человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минувшие выходные стали трагическими для региона. По Кировской области за двое суток прокатилось 11 пожаров, и их жертвами стало 6 человек. Об этом сообщает кировское ГУ МЧС России.

В субботу, 15 февраля, в четыре часа утра вспыхнул жилой дом в деревне Макаровская Афанасьевского района. Жилище сгорело полностью, вместе с дворовыми пристройками. На месте пожара обнаружили тела троих местных жителей, 63, 58 и 57 лет. Причины их смерти уточняются.

В этот же день произошло еще два пожара, и оба - в областном центре. Первый вспыхнул в одной из квартир дома по улице Некрасова в 15:25. В квартире обгорели обшивка дивана и постельные принадлежности. На месте нашли тело 68-летней хозяйки квартиры. Сейчас устанавливаются причины гибели женщины.

Второй пожар произошел парой часов позднее, в 17:30. Огонь загорелся в квартире дома по улице Кирова. Пострадали имущество, кресло на кухне, закоптились стены и потолок. В квартире обнаружили тело дочери хозяина, 48-летней женщины. Предположительно, погибшая скончалась, отравившись продуктами горения.

По этой же причине, по предварительной оценке, скончался пенсионер в Кирово-Чепецке. Квартира почти не пострадала - обгорел диван и закоптились стены. А вот ее хозяин, 42-летний мужчина, к сожалению, погиб.

Во всех трагедиях предположительной причиной возникновения пожара считают неосторожность при курении.

ВАЖНО

ГУ МЧС России по Кировской области просят кировчан внимательно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Непотушенная сигарета может стоить не только жилища, но и собственной жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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